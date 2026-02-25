Galatasaray Paris Levallois maçı hangi kanalda, Galatasaray Daikin Paris Levallois maçı nereden CANLI izlenir?

Avrupa arenasında önemli bir sınava çıkacak olan Galatasaray Daikin, Paris Levallois karşısında galibiyet arıyor. Basketbol tutkunları ise maç saatine yaklaşılırken "Galatasaray Paris Levallois maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal, şifresiz izleme durumu ve yayın alternatiflerine dair tüm bilgiler haberimizin detaylarında…

GALATASARAY DAIKIN – PARIS LEVALLOIS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray Daikin, CEV Cup Kadınlar mücadelesinde Paris Levallois ile karşı karşıya geliyor. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma, voleybolseverler tarafından canlı yayın bilgileriyle birlikte yakından takip ediliyor. Kritik mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY DAIKIN – PARIS LEVALLOIS MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Avrupa kupalarında temsilcimizin sahne alacağı bu önemli karşılaşma, CEV Cup Kadinlar kapsamında oynanacak. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor Yıldız üzerinden şifresiz yayınla mücadeleyi takip edebilecek.

TRT SPOR YILDIZ FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını sayesinde karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY DAIKIN – PARIS LEVALLOIS MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Heyecan dolu mücadele, 25 Şubat Çarşamba günü voleybolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY DAIKIN – PARIS LEVALLOIS MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın ilk servisi saat 20.00'de atılacak.

GALATASARAY DAIKIN – PARIS LEVALLOIS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Daikin ile Paris Levallois arasındaki CEV Cup Kadınlar mücadelesi, İstanbul'daki Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak. Tribünlerde ve ekran başında büyük bir atmosferin oluşması bekleniyor.