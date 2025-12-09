Haberler

Galatasaray Monaco'yu yenerse ne oluyor, berabere kalırsa yenilirse eleniyor mu?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubun altıncı maçında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya konuk olacak. Peki sarı-kırmızılılar bu karşılaşmayı kazanırsa tablo nasıl değişecek, beraberlik durumunda ne olur ve yenilgi halinde turnuvaya veda edilir mi?

Avrupa arenasındaki kritik sınavına çıkmaya hazırlanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son hafta müsabakasında Monaco deplasmanında sahne alacak. Taraftarlar ise takım galip gelirse hangi ihtimallerin doğacağını, maç berabere sonuçlanırsa senaryonun nasıl şekilleneceğini ve olası bir mağlubiyetin gruptan elenme anlamına gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

MAÇ SAATİ VE KARŞILAŞMA BİLGİLERİ

Monako Prensliği sınırlarında bulunan II. Louis Stadı, bu önemli mücadeleye ev sahipliği yapacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te start alacak. Maçın hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie görev alırken, yardımcı hakemlikleri Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek.

TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ

Monaco : Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun.

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

GALATASARAY MONACO'YU YENERSE NE OLUYOR?

Galatasaray'ın Şapiyonlar Ligi'ndeki kaderi Monaco maçından sonraki oynanacak Atletico Madrid ve Man. City maçları sonrası netleşecek.

