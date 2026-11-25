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Galatasaray Mechelen maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı EuroLeague Women YouTube. EuroLeague Women kapsamında oynanacak Galatasaray Mechelen maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Karşılaşma televizyondan değil, YouTube üzerinden ücretsiz olarak canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MECHELEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Mechelen maçı EuroLeague Women YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MECHELEN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşma, EuroLeague Women'ın resmi YouTube kanalından ücretsiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler, bilgisayar, telefon ya da akıllı televizyon üzerinden YouTube'a girerek EuroLeague Women kanalındaki canlı yayına ulaşabilecek. Mücadele için Digiturk, D-Smart, Tivibu gibi televizyon platformlarında bir yayın bulunmuyor.

GALATASARAY MECHELEN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Galatasaray Mechelen maçı şifresiz. Karşılaşma EuroLeague Women'ın YouTube kanalından ücretsiz olarak izlenebilecek.

GALATASARAY MECHELEN MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Mechelen maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma EuroLeague Women kapsamında yapılacak.

GALATASARAY MECHELEN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Mechelen maçı, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.