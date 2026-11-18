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Galatasaray MCT Technic - Legia Varşova maçı, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. FIBA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak karşılaşmaya İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak. Galatasaray - Legia Varşova maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. İşte Galatasaray MCT Technic - Legia Varşova maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

GALATASARAY MCT TECHNİC - LEGİA VARŞOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray MCT Technic - Legia Varşova maçı, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MCT TECHNİC - LEGİA VARŞOVA MAÇI TRT SPOR CANLI NASIL İZLENİR?

TRT Spor, Digiturk'te 56., D-Smart'ta 86., Kablo TV'de 133., Tivibu'da 85. ve Turkcell TV+'ta 70. kanaldan izlenebiliyor. Şifresiz yayın yapan TRT Spor, uydu alıcısı bulunan tüm izleyiciler tarafından ücretsiz olarak takip edilebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

GALATASARAY MCT TECHNİC - LEGİA VARŞOVA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak. TRT Spor'u izleyebilen tüm basketbolseverler maçı ücretsiz olarak takip edebilecek.

GALATASARAY MCT TECHNİC - LEGİA VARŞOVA MAÇI İNTERNETTEN İZLENİR Mİ?

Evet, maç TRT Spor'un resmi internet sitesi ve TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden ücretsiz olarak canlı izlenebilecek.

GALATASARAY MCT TECHNİC - LEGİA VARŞOVA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray MCT Technic - Legia Varşova maçı, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, FIBA Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

GALATASARAY MCT TECHNİC - LEGİA VARŞOVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray MCT Technic - Legia Varşova maçı Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için basketbolseverlerin yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

GALATASARAY MCT TECHNİC - LEGİA VARŞOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray MCT Technic ile Legia Varşova arasındaki FIBA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

GALATASARAY İÇ SAHADA GALİBİYET ARIYOR

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha maçında Legia Varşova karşısında galibiyet hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde alacağı galibiyetle grubundaki iddiasını sürdürmek istiyor. Polonya temsilcisi Legia Varşova ise İstanbul deplasmanından olumlu bir sonuçla ayrılmanın peşinde olacak.

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ NEDİR?

FIBA Şampiyonlar Ligi, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden kulüplerin mücadele ettiği bir kulüpler turnuvası. Türkiye'den de her sezon çeşitli takımlar bu organizasyonda yer alıyor.