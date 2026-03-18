Galatasaray Liverpool'u elerse kiminle eşleşiyor, rakibi kim oluyor, muhtemel rakipleri kim?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan fırtınası eserken, gözler temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool karşısında alacağı sonuca kilitlendi. Futbolseverlerin yoğun bir şekilde araştırdığı "Galatasaray Liverpool'u elerse kiminle eşleşecek, muhtemel rakipleri kim?" başlığı altında, sarı-kırmızılı ekibin çeyrek finaldeki rotası çizildi. Kura çekimi yapılmadan belirlenen yeni sistemde, Galatasaray'ın bir sonraki aşamada karşılaşacağı dev rakipleri ve maç takvimine dair en güncel analizleri haberimizde bulabilirsiniz.

GALATASARAY'IN ÇEYREK FİNAL YOLUNDAKİ DEV RAKİPLERİ

Sarı-kırmızılı ekibin çeyrek finaldeki rotası, Avrupa futbolunun zirvesindeki iki dev gücün mücadelesine kilitlendi. Galatasaray, bir üst tura adını yazdırması durumunda, PSG ile karşı karşıya gelecek. Bu iki takımdan turu geçmeyi başaran ekip, Galatasaray'ın yarı final yolundaki son engeli olacak. Temsilcimizin bu zorlu eşleşmede göstereceği performans, Avrupa basınında şimdiden en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında, son 16 turu engellerini aşarak son 8 takım arasına kalan devler, çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. UEFA müsabaka departmanı tarafından onaylanan takvime göre, bu kritik mücadeleler Nisan ayı içerisinde iki maçlı eleme usulüne göre gerçekleştirilecek. Yarı final vizesi alabilmek için sahaya çıkacak olan takımların sergileyeceği futbol, tüm dünyayı ekran başına kilitleyecek.

ÇEYREK FİNAL İLK MAÇLAR VE RÖVANŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Devler Ligi'nde yarı finale yükselecek ekiplerin belirleneceği çeyrek final etabında ilk düdük 7 Nisan'da çalacak. UEFA'nın resmi maç takvimine göre belirlenen kritik tarihler ve maç programı şu şekilde netleşti:

• ÇEYREK FİNAL İLK MAÇLAR: 7 - 8 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak.

• ÇEYREK FİNAL İKİNCİ MAÇLAR (RÖVANŞLAR): 14 - 15 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.