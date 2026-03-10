Haberler

Galatasaray Liverpool ne maçı, son 16 maçı mı, çeyrek final maçı mı?

Galatasaray Liverpool ne maçı, son 16 maçı mı, çeyrek final maçı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray ile Liverpool, Avrupa futbolunun en heyecan verici karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Peki, bu maç Şampiyonlar Ligi son 16 turu mu yoksa çeyrek final maçı mı? Taraftarlar ve futbolseverler, dev mücadele öncesi tüm detayları merak ediyor.

Avrupa sahnesinde nefes kesen bir mücadele başlıyor: Galatasaray – Liverpool. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından sıkça "son 16 mı, çeyrek final mi?" sorusuyla gündeme taşınıyor. Maçın önemi, her iki takımın da Avrupa'daki geleceğini belirleyecek nitelikte.

GALATASARAY LIVERPOOL NE MAÇIDIR?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki dev karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı olarak oynanacak.

MAÇ HANGİ GÜN VE SAATTE OYNANACAK?

Galatasaray-Liverpool karşılaşması 10 Mart Salı günü saat 20:45'te başlayacak. Futbolseverler, bu saatte ekran başında yerlerini alarak tarihi mücadeleyi kaçırmayacak.

Galatasaray Liverpool ne maçı, son 16 maçı mı, çeyrek final maçı mı?

MAÇI HANGİ KANALLARDAN CANLI İZLEYEBİLİRİM?

Karşılaşma, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı, İstanbul'daki Rams Park Stadyumunda gerçekleşecek. Hem Galatasaray hem de Liverpool taraftarları, bu önemli mücadeleyi stadyumda veya ekran başında heyecanla bekliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Süper Lig devinin yardımcı antrenörü hayatını kaybetti
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar

"Savaş büyük ölçüde bitti" diyen Trump'a mesajı var
İran ordusu: ABD ve İsrail'in bölgedeki radarlarının önemli bir kısmı imha edildi

ABD ve İsrail'in her şeyiydi! İran büyük zarar verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Yaralı filin kuyruğunu çekti, bedelini hayatıyla ödedi

Yaralı filin kuyruğunu çekti, bedelini hayatıyla ödedi
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var