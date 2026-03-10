Galatasaray Liverpool ne maçı, son 16 maçı mı, çeyrek final maçı mı?

Avrupa sahnesinde nefes kesen bir mücadele başlıyor: Galatasaray – Liverpool. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından sıkça "son 16 mı, çeyrek final mi?" sorusuyla gündeme taşınıyor. Maçın önemi, her iki takımın da Avrupa'daki geleceğini belirleyecek nitelikte.

GALATASARAY LIVERPOOL NE MAÇIDIR?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki dev karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı olarak oynanacak.

MAÇ HANGİ GÜN VE SAATTE OYNANACAK?

Galatasaray-Liverpool karşılaşması 10 Mart Salı günü saat 20:45'te başlayacak. Futbolseverler, bu saatte ekran başında yerlerini alarak tarihi mücadeleyi kaçırmayacak.

MAÇI HANGİ KANALLARDAN CANLI İZLEYEBİLİRİM?

Karşılaşma, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı, İstanbul'daki Rams Park Stadyumunda gerçekleşecek. Hem Galatasaray hem de Liverpool taraftarları, bu önemli mücadeleyi stadyumda veya ekran başında heyecanla bekliyor.