Galatasaray Liverpool muhtemel 11'ler ve maç kadrosu!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor. Bu akşam sahasında ağırlayacağı Liverpool karşılaşması öncesi, hem sarı-kırmızılıların hem de İngiliz devinin muhtemel 11'leri merak ediliyor. Taraftarlar, hangi yıldızların sahada olacağını ve maç kadrosunun nasıl şekilleneceğini şimdiden öğrenmek istiyor.
GALATASARAY VS LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray ile Liverpool arasındaki nefes kesen UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, TRT 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler maçı televizyondan veya dijital platformlardan şifresiz izleyebilecek.
GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇINI TRT 1'DEN NASIL İZLERSİNİZ?
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan yayınlanacak. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak erişim sağlanabiliyor.
GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Heyecan dolu mücadele 10 Mart Salı günü gerçekleşecek. Futbolseverler günü takvimlerine not ederek maçı kaçırmamalı.
GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Maç, saat 20:45'te başlayacak. Taraftarlar maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak stadyum atmosferini evlerine taşıyabilir.
GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma, İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. İstanbul, bu dev maçla birlikte Avrupa futbolunun merkezlerinden biri olacak.
GALATASARAY-LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY :
Uğurcan Çakır
Sacha Boey, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs
Lucas Torreira, Gabriel Sara, Lemina
Leroy Sane, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz
LİVERPOOL:
Mamardashvili
Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson
Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz
Mohamed Salah, Cody Gakpo, Hugo Ekitike