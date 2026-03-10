Haberler

Galatasaray Liverpool maçında Osimhen ve annesi kareografisi yapılacak mı?

Galatasaray Liverpool maçında Osimhen ve annesi kareografisi yapılacak mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray – Liverpool karşılaşması öncesi taraftarlar tribünleri renklendirecek özel sürprizler için sabırsızlanıyor. Özellikle Osimhen ve annesini konu alan kareografi, maça damgasını vuracak gibi görünüyor. Taraftarlar, sosyal medyada paylaştıkları görseller ve videolarla şimdiden bu özel gösteriyi konuşuyor.

Avrupa arenasında nefesler tutuldu! Galatasaray – Liverpool mücadelesinde taraftarların hazırladığı Osimhen ve annesi temalı kareografi, maç öncesi heyecanı ikiye katladı. Tribünlerdeki görsel şov, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor ve sosyal medyada gündem olmaya şimdiden başladı.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇINDA OSIMHEN VE ANNESİ KAREOGRAFİSİ OLACAK MI?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak kritik mücadelede taraftarlar tribünleri renklendirecek özel bir kareografi hazırlığı içinde. Maç öncesi gelen bilgiler, Osimhen ve annesini konu alan görsel şovun tribünlerde yerini alacağı ifade ediliyor.

Galatasaray Liverpool maçında Osimhen ve annesi kareografisi yapılacak mı?

KAREOGRAFİYE KÜÇÜK BİR SÜRPRİZ DAHA EKLENEBİLİR

Sadece Osimhen değil, hazırlanan kareografide küçük bir sürprizin de yer alabileceği konuşuluyor. Taraftarların bu özel gösteriyi Torreira ve annesinden oluşan kareogafi ile zenginleştireceği ifade ediliyor.

DETAYLAR MAÇ ÖNCESİ NETLEŞECEK

Tribünlerdeki görsel şov, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç saati geldiğinde kareografinin tamamı vesürprizler ortaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' talebine ilk tepki! Rest çektiler

İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz

ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi

Yeni düzenlemenin ilk cezası bir polise kesildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Bu akşam göreceği şey karşısında mutluluktan ağlayabilir
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor

Bahçede at sürecek işçi bulamıyorlar, maaş resmen servet değerinde
Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Bu akşam göreceği şey karşısında mutluluktan ağlayabilir
AB, ABD'den Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını sürdürmesini istedi

AB'den ABD'ye Rusya petrolü çağırısı
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var