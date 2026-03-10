Galatasaray Liverpool maçında Osimhen ve annesi kareografisi yapılacak mı?

Avrupa arenasında nefesler tutuldu! Galatasaray – Liverpool mücadelesinde taraftarların hazırladığı Osimhen ve annesi temalı kareografi, maç öncesi heyecanı ikiye katladı. Tribünlerdeki görsel şov, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor ve sosyal medyada gündem olmaya şimdiden başladı.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇINDA OSIMHEN VE ANNESİ KAREOGRAFİSİ OLACAK MI?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak kritik mücadelede taraftarlar tribünleri renklendirecek özel bir kareografi hazırlığı içinde. Maç öncesi gelen bilgiler, Osimhen ve annesini konu alan görsel şovun tribünlerde yerini alacağı ifade ediliyor.

KAREOGRAFİYE KÜÇÜK BİR SÜRPRİZ DAHA EKLENEBİLİR

Sadece Osimhen değil, hazırlanan kareografide küçük bir sürprizin de yer alabileceği konuşuluyor. Taraftarların bu özel gösteriyi Torreira ve annesinden oluşan kareogafi ile zenginleştireceği ifade ediliyor.

DETAYLAR MAÇ ÖNCESİ NETLEŞECEK

Tribünlerdeki görsel şov, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç saati geldiğinde kareografinin tamamı vesürprizler ortaya çıkacak.