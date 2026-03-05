Haberler

Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda?
Galatasaray Liverpool maçı heyecanı şimdiden başladı! Taraftarlar, dev karşılaşmanın tarihini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Bu önemli mücadele, hem Süper Lig tutkunları hem de Avrupa kupası severler için kaçırılmayacak bir heyecan sunuyor. İşte Galatasaray – Liverpool karşılaşmasının tüm detayları ve canlı yayın bilgileri.

Avrupa futbolunun devleri Galatasaray ve Liverpool, nefesleri kesecek bir maçta karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray Liverpool maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bu yazımızda hem maçın tarihini hem de yayın bilgilerini öğrenebilir, taraftar olarak heyecan dolu karşılaşmayı ekran başında takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, maç heyecanını evlerinden veya internet üzerinden takip edebilecek.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI İÇİN TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı şifresiz izlemek isteyenler için TRT 1, çeşitli platformlarda şu kanallardan erişime açık:

• Digiturk: 23

• D Smart: 26

• Kablo TV: 22

• Tivibu: 22

• Turkcell TV+: 21

• Fil Box: 20

• Vodafone TV: 21

Ayrıca, maç Türksat uydusu ve internet üzerinden de izlenebilecek.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

İki dev kulüp, 10 Mart Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, 20:45 itibarıyla başlayacak ve futbolseverler için unutulmaz bir gece yaşatacak.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda gerçekleşecek. Taraftarlar, hem stadyumda hem de ekran başında bu heyecan dolu karşılaşmayı takip edebilecek.

Osman DEMİR
Haberler.com
