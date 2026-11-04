Galatasaray Liverpool maç yaptı mı, Galatasaray Liverpool maçları ve sonuçları ne? Galatasaray Liverpool'u yendi mi?

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Galatasaray ile Liverpool, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibine karşı İstanbul'da unutulmaz galibiyetler alırken, Liverpool da Anfield'da etkileyici sonuçlar elde etti. İşte Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçları.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇ YAPTI MI?

Evet, Galatasaray ile Liverpool daha önce birçok kez karşılaştı. İki takım, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2001-02, 2006-07 ve 2025-26 sezonlarında karşı karşıya geldi. Son olarak iki ekip, 2025-26 sezonunda hem lig aşamasında hem de son 16 turunda eşleşti.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇLARI VE SONUÇLARI

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

20 Şubat 2002, Şampiyonlar Ligi: Liverpool 0-0 Galatasaray

26 Şubat 2002, Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 1-1 Liverpool

27 Eylül 2006, Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Liverpool 3-2 Galatasaray

5 Aralık 2006, Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Galatasaray 3-2 Liverpool

30 Eylül 2025, Şampiyonlar Ligi lig aşaması: Galatasaray 1-0 Liverpool

10 Mart 2026, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maç: Galatasaray 1-0 Liverpool

18 Mart 2026, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş: Liverpool 4-0 Galatasaray

GALATASARAY LİVERPOOL REKABETİNDE KİM ÖNDE?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan 7 maçta sarı-kırmızılılar 3 galibiyet aldı. Liverpool 2 kez kazanırken 2 maç berabere sona erdi. Galatasaray, Liverpool'a karşı oynadığı İstanbul maçlarında hiç yenilmedi.

GALATASARAY LİVERPOOL'U YENDİ Mİ?

Evet, Galatasaray Liverpool'u 3 kez mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, 2006-07 sezonunda İstanbul'da Liverpool'u 3-2 yendi. Galatasaray, 30 Eylül 2025'te oynanan Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçında ise RAMS Park'ta Victor Osimhen'in 16. dakikada penaltıdan attığı golle Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, 10 Mart 2026'da oynanan son 16 turu ilk maçında da Liverpool'u İstanbul'da 1-0 yendi.

GALATASARAY LİVERPOOL'A ELENDİ Mİ?

Evet, Galatasaray 2025-26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a elendi. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, 18 Mart 2026'da Anfield'da oynanan rövanş maçında Liverpool'a 4-0 yenildi. Böylece İngiliz ekibi, toplamda 4-1'lik skorla çeyrek finale yükseldi.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fenerbahçe Liverpool maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.