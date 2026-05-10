Galatasaray kupayı ne zaman alacak 2026, şampiyonluk kutlamaları ne zaman nerede yapılacak?

Galatasaray yönetiminin dev kutlama organizasyonu için hazırlıklara başladığı öğrenildi. İşte RAMS Park ve İstanbul sokaklarını bayram yerine çevirecek şampiyonluk kutlamalarının detaylı programı ve kupa törenine dair merak edilen tüm detaylar...

GALATASARAY LİSESİ’NDEN DEV KORTEJ BAŞLIYOR

Haluk Yürekli’nin paylaştığı bilgiler şu şekilde:

Kutlamaların en dikkat çekici noktası, şampiyonluk otobüsünün kulübün doğduğu yer olan Galatasaray Lisesi’nden kalkacak olması. Futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle İstanbul sokaklarını selamlayarak RAMS Park’a giriş yapacak.

KONSER VE SANATÇI ORGANİZASYONU İPTAL

Haluk Yürekli’nin paylaştığı bir diğer önemli detay ise bu yıl sahne performanslarına yer verilmeyecek olması. Şampiyonluk coşkusunda sahne sanatçıları yerine sadece taraftarın tezahüratları ve sarı-kırmızı renklerin hakimiyeti ön planda tutulacak.

Hafta ortasında gerçekleşecek bu dev organizasyon için emniyet ve kulüp yetkilileri koordineli bir şekilde çalışıyor. Kupa töreninin ve stadyumdaki son seremoni hazırlıklarının Çarşamba günü akşam saatlerine kadar tamamlanması bekleniyor.

GALATASARAY KUPAYI NE ZAMAN ALACAK?

Resmi olarak kupanın ne zaman alınacağı henüz açıklanmadı.