Galatasaray Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, Galatasaray Kocaelispor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanacak maçın tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündeminde. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, Galatasaray Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. İşte mücadeleye ilişkin merak edilen yayın bilgileri...

GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray Kocaelispor karşılaşması için geri sayım başladı. Şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak Galatasaray, kendi sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Peki, Galatasaray Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın tarihi ve başlama saati...

Galatasaray ile Kocaelispor arasındaki mücadele 13 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Rams Park'ta oynanacak karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kocaelispor maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Rams Park'ta oynanacak mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Digiturk üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler ise 77. kanalı kullanabilecek. Yayın platformlarının kanal numaralarında değişiklik yaşanabileceğinden, maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Kocaelispor arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, İstanbul'da bulunan Rams Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 20.00 olarak belirlendi.

Sarı-kırmızılı taraftarların tribünde yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadelede Galatasaray, sahasında üç puan arayacak. Kocaelispor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapacak.

GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray Kocaelispor maçına ilişkin merak edilen yayın bilgileri şöyle:

Maç: Galatasaray - Kocaelispor

Tarih: 13 Eylül 2026 Pazar

Saat: 20.00

Stadyum: Rams Park, İstanbul

Yayıncı kanal: Bein Sports 1

Digiturk: 77. kanal

Organizasyon: Trendyol Süper Lig

Futbolseverler, Galatasaray Kocaelispor karşılaşmasını belirtilen yayın kanalından canlı olarak takip edebilecek.