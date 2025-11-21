İki ekip yarın lig tarihinde 99. randevuya çıkarken, gözler yine Icardi'nin durumuna çevrildi. Arjantinli golcünün Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyip giymeyeceği sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Galatasaray kart sınırındaki oyuncular kimler? Torreira kart sınırında mı?

MAÇ GÜNÜ VE YAYIN BİLGİLERİ

• Maç Günü: 22 Kasım Cumartesi

• Saat: 20.00

• Stadyum: Rams Park, İstanbul

• Yayın: Bein Sports 1

• Platform: Digiturk 77, Kablo TV 232; Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın

GALATASARAY – GENÇLERBİRLİĞİ REKABETİNDE 99. BULUŞMA

Süper Lig'in köklü takımları Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde 99. kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yıllara yayılan üstünlüklerini devam ettirme hedefindeyken, başkent ekibi İstanbul deplasmanında sürpriz peşinde koşacak.

İSTANBUL KARŞILAŞMALARINDA GALATASARAY'IN BARİZ ÜSTÜNLÜĞÜ

Galatasaray, iç sahada oynanan maçlarda rakibine karşı açık bir avantaj elde etmiş durumda. İstanbul'daki geçmiş randevularda sarı-kırmızılılar 34 kez sahadan galip ayrılırken, Gençlerbirliği yalnızca 7 galibiyet almayı başardı. 8 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 104 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-siyahlılar 44 gol üretti.

SON 7 RAMS PARK MAÇINDA GALATASARAY'IN KAZANMA SERİSİ

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son 7 lig maçının tamamını kazanarak dikkat çeken bir seriye imza attı. Bu periyotta toplam 25 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde sadece 6 gol gördü.

TORREIRA'NIN KART TEHLİKESİ

Galatasaray'ın dinamosu Lucas Torreira, mücadele öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Ligde şu ana kadar 3 sarı kartı bulunan Uruguaylı oyuncu, bu karşılaşmada kart görmesi halinde 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

EN FARKLI GALİBİYETLERDE TARİHİ SKORLAR

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısındaki en farklı galibiyetlerini iki ayrı sezonda aldığı 6-0'lık skorlarla yazdı. Bu sonuçlar 1999-2000 sezonunun ikinci yarısında ve 2020-2021 sezonunun ilk devresinde geldi. Gençlerbirliği'nin Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetleri ise 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında elde ettiği 3-0'lık maçlar oldu.