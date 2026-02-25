Haberler

Galatasaray Juventus'u elerse kiminle eşleşiyor?
Güncelleme:
Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki dev randevusu öncesi nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği soru ise net: Galatasaray Juventus'u elerse kiminle eşleşecek? Şampiyonlar Ligi'ndeki kader maçında İtalyan devini saf dışı bırakması durumunda temsilcimizi bekleyen muhtemel rakipler ve bir üst turdaki eşleşme ağacı netleşmeye başladı. İşte Cimbom'un Avrupa yolculuğundaki kritik senaryolar ve kura çekimi hakkındaki tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi veren Galatasaray, Juventus karşısında tarihi bir sınav veriyor. Zorlu deplasmandan veya iç sahadaki kritik virajdan zaferle ayrılmak isteyen aslanlarda gözler bir yandan da bir üst tura çevrildi. Peki, Galatasaray Juventus'u elerse rakibi kim olacak? Devler Ligi statüsüne göre grup ikincisi olarak turu geçmesi beklenen sarı-kırmızılıların son 16 turundaki rakiplerini ve kura ihtimallerini sizler için derledik.

GALATASARAY'IN DEVLER LİGİ YOLCULUĞU: JUVENTUS SONRASI RAKİP KİM?

Avrupa kupalarında fırtına gibi esen Galatasaray, İtalyan devi Juventus ile kader randevusuna çıkıyor. Sarı-kırmızılı taraftarların "Aslan turu geçerse ne olacak?" sorusu yanıt buldu. Temsilcimiz, İtalyan engelini aşması durumunda Avrupa'nın zirvesine giden yolda İngiliz devleriyle karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Juventus'u elemesi halinde bir sonraki turda Liverpool veya Tottenham eşleşmesinin galibiyle eşleşerek yarı final mücadelesi verecek.

ÇEYREK FİNALDE HEYECAN DORUKTA

Galatasaray'ın çeyrek final biletini cebine koyması durumunda rakipler daha da zorlaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nin elit kulüpleriyle eşleşme ihtimali bulunan temsilcimizi, Fransa'nın yükselen değerleri PSG veya Monaco bekliyor olabilir. Ayrıca İspanyol devi Barcelona ile İngiliz temsilcisi Chelsea arasındaki dev eşleşmeden sağ çıkan takım da sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

GALATASARAY'IN YARI FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Temsilcimizin tarih yazarak yarı finale kadar yükselmesi durumunda, futbol dünyasının "en büyükleri" ile kozlarını paylaşması bekleniyor. Diğer eşleşmelerden gelecek sonuçlara göre Galatasaray'ın final kapısında karşılaşabileceği o dev kulüpler şunlar:

• Arsenal (İngiltere)

• Bayern Münih (Almanya)

• Manchester City (İngiltere)

• Sporting Lizbon (Portekiz)

• Dortmund (Almanya)

• Atalanta (İtalya)

• Benfica (Portekiz)

• Real Madrid (İspanya)

Osman DEMİR
Haberler.com
