Galatasaray - 'Juventus / Atletico Madrid' maçı ne zaman, Şampiyonlar Lig Play Off muhtemel Galatasaray 'Juventus / Atletico Madrid' maçı ilk nerede?

Galatasaray'ın 2026 yılındaki Avrupa serüveni için kritik olan Manchester City karşılaşması ve ardından gelecek muhtemel play-off süreci merak ediliyor. Avrupa sahasında fırtınalar estiren Cimbom için şimdi en kritik soru: Galatasaray "Juventus Atletico Madrid" maçı ne zaman? 28 Ocak'taki Manchester City deplasmanının hemen ardından Galatasaray, muhtemel Şampiyonlar Ligi play-off (eleme turu) maçlarına çıkacak. Galatasaray "Juventus Atletico Madrid" maçı ne zaman,

Futbolseverlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi Play-Off Galatasaray "Juventus / Atletico Madrid" maçı ilk maç deplasmanda mı İstanbul'da mı sorusu ise UEFA takvimiyle yanıt buluyor. Play-off turunun ilk ayak maçları 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde, rövanşlar ise 24-25 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray, lig aşamasındaki sıralamasına göre eşleşeceği rakibiyle ilk randevusuna ya RAMS Park'ta taraftarı önünde çıkacak ya da zorlu bir deplasman yolculuğuna başlayacak.

Galatasaray ilk Şampiyonlar Ligi'nin ilk 16'da bitirirse Play Off ilk maçını deplasmanda, 16-24 arasında bitirirse ilk maçı evinde oynayacak.

Galatasaray ile muhtemel "Juventus / Atletico Madrid" ilk maçı İstanbul'da ikinci maç ise deplasmanda oynanacak. Eşleşme Cuma günü kura ile belirlenecek.

Galatasaray Play Off turunu geçerse rakibi Liverpool ya da Tottenham olacak.

