2026-2027 sezonu öncesinde kamp çalışmalarına hız veren Galatasaray, hazırlık maçlarında yeni transferlerini ve takımın son durumunu sahaya yansıtmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarların gündeminde ise "Galatasaray hazırlık maçları hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu yer alıyor. İşte Galatasaray'ın hazırlık maçlarının yayıncı kuruluşu, maç takvimi ve ekranlara geleceği kanal hakkında merak edilenler.

GALATASARAY - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Monza arasında oynanacak hazırlık karşılaşması 24 Temmuz 2026 Cuma günü futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesinde teknik heyetin planladığı hazırlık programı kapsamında Monza karşısında hem yeni transferlerini hem de farklı oyun kurgularını deneme fırsatı bulacak.

GALATASARAY - VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın hazırlık kampındaki bir diğer sınavı ise İtalya Serie A ekiplerinden Venezia karşısında olacak. 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak mücadele de S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma, teknik ekibin sezon öncesi son değerlendirmelerini yapacağı önemli hazırlık maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

YENİ SEZON ÖNCESİ KRİTİK PROVALAR

Galatasaray, yeni sezon öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarıyla takımın son durumunu test etmeyi amaçlıyor. Teknik heyetin farklı oyuncu rotasyonlarını değerlendireceği Monza ve Venezia karşılaşmaları, sarı-kırmızılı ekibin sezon öncesindeki performansı açısından önemli ipuçları verecek. Taraftarlar ise hem yeni transferlerin performansını hem de takımın oyun düzenini yakından izleme fırsatı bulacak.

GALATASARAY - STADE RENNAIS MAÇI HANGİ KANALDA

Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennais ile karşı karşıya gelecek.

• Tarih: 2 Ağustos Pazar

• Saat: 21.00

• Yayın: tv100 (Canlı ve şifresiz)

GALATASARAY - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesindeki son hazırlık maçında İspanya La Liga temsilcisi Villarreal ile kozlarını paylaşacak.

• Tarih: 8 Ağustos Cumartesi

• Saat: 21.00

• Yayın: tv100 (Canlı ve şifresiz)

YENİ SEZON ÖNCESİ SON PROVALAR

Son dört sezonun şampiyonu Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı bu iki hazırlık karşılaşmasıyla yeni sezon öncesindeki eksiklerini görmeyi hedefliyor. Teknik heyet, Stade Rennais ve Villarreal karşılaşmalarında hem yeni transferleri hem de farklı oyun planlarını deneme fırsatı bulacak.

öncesindeki son hazırlık karşılaşmalarını herhangi bir ücret ödemeden canlı olarak takip edebilecek.