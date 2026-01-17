Galatasaray - Gaziantep FK maç kadrosu! Osimhen oynuyor mu?
Galatasaray - Gaziantep FK maç kadrosu! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Galatasaray - Gaziantep FK maç kadrosu ve detaylar...
RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. İşte ayrıntılar...
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU
Galatasaray - Gaziantep maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi
Gaziantep FK : Zafer Görgen, Perez, Sangare, Arda, Semih, Yusuf Kabadayı, Ogün, Gassama, Bacuna, Maxim, Bayo
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Süper Lig'deki 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.