Galatasaray - Gaziantep FK maç kadrosu! Osimhen oynuyor mu?

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU

Galatasaray - Gaziantep maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi

Gaziantep FK : Zafer Görgen, Perez, Sangare, Arda, Semih, Yusuf Kabadayı, Ogün, Gassama, Bacuna, Maxim, Bayo

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'deki 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.