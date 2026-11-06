Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray Fenerbahçe Medicana maçı, bugün Türkiye saatiyle 19.00'da İstanbul'daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, TVF Voleybol TV'nin YouTube kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçına ilişkin tüm detaylar.

GALATASARAY FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe Medicana arasındaki voleybol maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, TVF Erkekler 1. Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe Medicana voleybol maçı, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maç saatinde resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği için güncel bilgilerin takip edilmesi öneriliyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe Medicana maçı, TVF Voleybol TV'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz olarak izlenebilecek. Maç için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe Medicana arasındaki karşılaşma, İstanbul'daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Maçta Galatasaray ev sahibi olacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Galatasaray Fenerbahçe Medicana voleybol maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TVF Voleybol TV'nin YouTube kanalından internet üzerinden ücretsiz olarak takip edebilir. Yayına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor. Maçı izlemek için şu adımlar izlenebilir:

1. YouTube uygulamasına ya da internet sitesine giriş yapın.

2. Arama bölümüne TVF Voleybol TV yazın.

3. Kanalın canlı yayınlar bölümüne girin.

4. Galatasaray Fenerbahçe Medicana maçının yayınını seçin.

Yayın bağlantısı ve yayın akışı değişebileceği için güncel bilgiler Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi duyurularından takip edilebilir.

TVF VOLEYBOL TV ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, TVF Voleybol TV'nin YouTube kanalındaki yayınlar şifresiz. Galatasaray Fenerbahçe Medicana maçını izlemek için herhangi bir abonelik ya da ücret gerekmiyor.