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Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda? FB GS voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

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Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda? FB GS voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?
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SMS Grup Efeler Ligi'nde Galatasaray Madeş Mobilya ile Fenerbahçe Medicana, altıncı hafta mücadelesinde derbi heyecanı yaşayacak. Ligde aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip iki takımın karşılaşması öncesinde voleybolseverler, maçın başlama saatini, yayın kanalını ve oynanacağı salonu araştırıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda? FB GS voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Detaylar haberimizde.

Sms Grup Efeler Ligi'nde voleybolseverlerin merakla beklediği Galatasaray Madeş Mobilya- Fenerbahçe Medicana derbisi için heyecan arttı. Ligde ilk beş haftayı dörder galibiyet ve birer mağlubiyetle tamamlayan iki ekip, altıncı hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde taraftarlar, Galatasaray- Fenerbahçe voleybol maçının yayın kanalını, başlama saatini ve oynanacağı salonu araştırıyor. Peki, FB-GS voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları…

GALATASARAY-FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sms Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Galatasaray Madeş Mobilya- Fenerbahçe Medicana karşılaşması, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

İki takım, ligdeki konumlarını güçlendirmek ve derbiden galibiyetle ayrılmak için sahaya çıkacak. Karşılaşma, sezonun ilk bölümünde benzer sonuçlar alan iki ekibin mücadelesine sahne olacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Madeş Mobilya ile Fenerbahçe Medicana arasındaki voleybol derbisi TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edemeyen voleybolseverler, TRT Spor'un resmi dijital yayın seçeneklerini de değerlendirebilecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana derbisine İstanbul'daki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ev sahipliği yapacak. SMS Grup Efeler Ligi'nin altıncı haftasında oynanacak mücadelede Galatasaray, ev sahibi takım olarak sahaya çıkacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN LİGDEKİ SON DURUMU

Galatasaray Madeş Mobilya ve Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nde geride kalan beş haftada dörder galibiyet ve birer mağlubiyet aldı.

Galatasaray Madeş Mobilya, geçen hafta İstanbul Gençlik Spor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Medicana ise Gebze Belediyespor karşısında 3-1'lik skorla galip geldi.

İki takımın puan tablosundaki konumları da derbi öncesinde dikkat çekiyor. Haftaya Galatasaray Madeş Mobilya dördüncü, Fenerbahçe Medicana ise beşinci sırada girdi. Karşılaşmanın sonucu, lig sıralamasında iki ekip arasındaki rekabeti de etkileyecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ MAÇLARI

Derbinin ardından Galatasaray Madeş Mobilya, SMS Grup Efeler Ligi'nin yedinci haftasında Ziraat Bankkart deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe Medicana'nın bir sonraki hafta oynayacağı karşılaşmanın programı ise lig takvimi kapsamında takip edilecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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