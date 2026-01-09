Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ertelendi mi, öne çekildi mi, saati mi değişti?

Türkiye Futbol Federasyonu, cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finali için yeni bir karar aldı. Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin, beklenen kötü hava şartları sebebiyle başlama saatinin revize edildiği resmi olarak duyuruldu.

GALATASARAY – FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray – Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa 2025 finaliyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Karşılaşmanın ertelenip ertelenmediği sorusu gündeme gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TFF tarafından yapılan duyuruda, Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finalinin ertelenmediği, ancak maç saatinde değişikliğe gidildiği belirtildi. Açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmeler doğrultusunda bu kararın alındığı ifade edildi.

MAÇ SAATİ ÖNE ÇEKİLDİ

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan dev final, İstanbul Valiliği'nin yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarıları dikkate alınarak 18.45'e alındı. Böylece karşılaşma, olumsuz hava koşullarından daha az etkilenmesi hedeflenen bir saate çekilmiş oldu.

DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini Halil Umut Meler yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

SÜPER KUPA HEYECANI ERKEN SAATTE YAŞANACAK

Türk futbolunun iki dev kulübünü karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa finali, saat değişikliğine rağmen planlandığı tarihte oynanacak. Futbolseverler, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki büyük rekabeti bu kez daha erken bir saatte takip edecek.