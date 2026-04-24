Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11'leri ve GS FB derbi maç kadroları açıklandı mı?

Dünya derbileri arasında gösterilen dev kapışma öncesinde heyecan doruğa çıkarken, "GS - FB derbi maç kadroları açıklandı mı, hangi oyuncular ilk 11'de?" sorguları arama motorlarında zirveye yerleşti. Her iki camianın da mutlak galibiyet hedeflediği bu tarihi karşılaşmada, teknik adamların son idmandaki denemeleri muhtemel kadroların şekillenmesini sağladı. Sahadaki taktiksel savaştan yedek kulübesindeki hamle oyuncularına kadar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen güncel ilk 11 listelerini ve teknik heyetlerin son dakika kararlarını sizler için hazırladık. İşte derbi heyecanını zirveye taşıyan o muhtemel kadrolar...

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? DEV MAÇIN SAATİ VE TARİHİ

Türk futbolunda nefeslerin tutulduğu, dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen dev randevu için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in şampiyonluk yolundaki en kritik müsabakası olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 26 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen bu dev karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20:00'de çalacak.

GS - FB DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Milyonlarca taraftarı ekran başına kilitleyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Derbi heyecanını yüksek çözünürlükle takip etmek isteyen futbolseverler, maç saatinde beIN Sports ekranlarında buluşacak.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM NUMARALARI

Derbiyi televizyondan veya dijital platformlar üzerinden takip etmek isteyenler için kanal bilgileri netleşti. beIN Sports 1 kanalına erişim sağlayabileceğiniz platformlar şunlardır:

• Digiturk: 77. kanal

• Kablo TV: 232. kanal

• İnternet: beIN Connect ve TOD TV uygulamaları üzerinden üyelik dahilinde şifreli olarak izlenebilmektedir.

DEV RANDEVUNUN ADRESİ: RAMS PARK STADYUMU

Sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bu dev mücadele, İstanbul'un Seyrantepe semtindeki Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Kapalı gişe oynanması beklenen maçta, Galatasaray taraftar desteğiyle avantaj yakalamayı hedeflerken, Fenerbahçe deplasmandan galibiyetle dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

DERBİ ÖNCESİ SON DURUM VE ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Her iki takımın da ligdeki kaderini belirleyecek olan 20:00 randevusu öncesinde teknik direktörlerin taktik provaları devam ediyor. Sakat ve cezalı oyuncuların durumu, muhtemel 11'ler ve derbiye özel stratejiler spor kamuoyunda en çok konuşulan konular arasında. İstanbul'un kalbinde, Rams Park'ta yaşanacak bu büyük kapışma, sadece Türkiye'de değil dünya genelindeki futbolseverler tarafından da yakından takip edilecek.

MUHTEMEL 11’LER:

Galatasaray:

Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.