Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak istiyor. En çok merak edilen konu ise sakatlıktan dönen Victor Osimhen'in durumu. Gelen son bilgilere göre Nijeryalı yıldızın kolundaki özel aparatla maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11’leri, GS FB derbi Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11’i!

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milyonlarca futbolseverin nefesini tutarak beklediği, Trendyol Süper Lig’in kaderini belirleyecek dev randevu için geri sayım sona erdi. Galatasaray ile Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki en kritik virajda kozlarını paylaşmak üzere yeşil sahaya çıkıyor. 26 Nisan 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak olan bu dev mücadele, saat 20:00'de başlayacak. İstanbul'un kalbi Rams Park Stadyumu’nda atacak olan derbi, ligin zirvesindeki tüm dengeleri yerinden oynatacak.

CANLI İZLE: DERBİ HEYECANI BEIN SPORTS 1 EKRANLARINDA

Türkiye'nin en büyük rekabeti, yayıncı kuruluşun ana kanalı olan Bein Sports 1 üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı canlı, şifreli ve yüksek çözünürlüklü (HD) olarak takip etmek isteyen taraftarlar, yayıncı kuruluşun sunduğu platformlar üzerinden bu heyecana ortak olabilecek. Ayrıca mücadele, beIN Connect ve TOD gibi dijital platformlar aracılığıyla internet üzerinden de naklen yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Derbiyi televizyon başından takip edecek olan sporseverler için kanal numaraları ve erişim bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk: 77. Kanal

• Kablo TV: 232. Kanal

• Platform: Türksat uydusu üzerinden üyelik paketi dahilinde ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

RAMS PARK’TA DEV BULUŞMA: MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonluk düğümünün çözülmesinin beklendiği bu dev müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde İstanbul’daki Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Kapalı gişe oynanması beklenen maçta, Galatasaray taraftar desteğini arkasına alarak avantaj sağlamayı hedeflerken, Fenerbahçe deplasmanda galibiyet arayarak zirve takibini sürdürmek isteyecek.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK VİRAJ

Ligin bitimine kısa bir süre kala oynanan bu derbi, puan tablosundaki yerleri doğrudan etkileyecek. Liderlik koltuğunu korumak isteyen Galatasaray ile zirveyle arasındaki farkı eritmek isteyen Fenerbahçe arasındaki bu 90 dakika, sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda psikolojik bir üstünlük anlamı da taşıyor. Saat 20:00 itibarıyla başlayacak olan bu büyük heyecanı kaçırmayın!

SON DAKİKA! KADROLAR AÇIKLANDI!