Galatasaray Fenerbahçe maçını kim anlatıyor, Galatasaray Fenerbahçe maçı spikeri kim?

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Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin spikeri belli oldu. beIN Sports’un yayın planına göre dev maçı futbolseverlere Tugay Kosova anlatacak. İşte derbinin yayınına dair tüm bilgiler.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇININ SPİKERİ KİM?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin anlatımını Tugay Kosova yapacak. beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak karşılaşmada mikrofon, deneyimli spikerde olacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanalda yer alıyor. Maç şifresiz değil; izlemek için beIN Sports aboneliği gerekiyor. İnternetten izlemek isteyen aboneler beIN CONNECT’i kullanabilecek.

DERBİ SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak.

DERBİNİN HAKEMİ KİM?

Galatasaray – Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak; dördüncü hakem ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

DERBİ NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanacak.