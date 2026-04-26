Rams Park’taki bu dev randevuda tek bir anlatıma bağlı kalmak istemeyen taraftarlar için "Çift Spiker" seçeneği devreye alındı. Milyonlarca kişi şu an "GS FB maçını kim anlatıyor, spiker nasıl değiştirilir?" sorularına yanıt arıyor. Galatasaray Fenerbahçe maçını kim anlatıyor, spiker kim, kaç spiker var, GS FB Ali Ferahbot – Ali Okancı spiker seçimi nasıl yapılır?

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNDE SPİKER KİM

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk ateşinin yandığı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yayıncı kuruluş, futbolseverlere eşsiz bir seyir deneyimi sunuyor. Rams Park Stadyumu’ndan naklen yayınlanacak bu dev randevuda, maçı hangi spikerin sesinden dinleyeceğinize siz karar verebilirsiniz. beIN SPORTS 1, beIN CONNECT ve TOD platformları üzerinden yayınlanacak mücadelede iki farklı tecrübeli isim mikrofon başında olacak.

Dev derbinin ana anlatımında enerjik üslubuyla tanınan Ali Ferahbot görev yapacak. Ancak farklı bir anlatım tarzı tercih eden izleyiciler için alternatif de hazır. Maç sırasında "Dil Seçeneği" özelliğini kullanan futbolseverler, müsabakayı Ali Okancı’nın anlatımıyla takip edebilecekler. Bu uygulama sayesinde taraftarlar, dev derbinin heyecanını kendi sevdikleri anlatım tarzıyla yaşama şansı bulacak.

DİL SEÇENEĞİ VE SPİKER DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?

Yayıncı kuruluşun sunduğu bu özellikten yararlanarak Ali Ferahbot ile Ali Okancı arasında geçiş yapmak oldukça kolay:

• Digiturk Kumandası : Maç esnasında kumandanızın "Dil" veya "Options" tuşuna basarak ses kanalları arasından tercihinizi yapabilirsiniz.

• TOD ve beIN CONNECT: Ekran üzerindeki ayarlar veya ses simgesine tıklayarak ikinci ses kanalını seçebilir, Ali Okancı anlatımına anında geçiş yapabilirsiniz.

DERBİ YAYIN BİLGİLERİ VE BAŞLAMA SAATİ

• Karşılaşma: Galatasaray - Fenerbahçe

• Tarih: 26 Nisan 2026 Pazar

• Saat: 20:00

• Kanal: beIN SPORTS 1

• Dijital Yayın: TOD & beIN CONNECT

RAMS PARK'TA ŞAMPİYONLUK RÜZGARI

Saat 20:00 itibarıyla başlayacak olan bu görkemli mücadele, sadece bir derbi değil, aynı zamanda ligin zirvesini şekillendirecek bir şampiyonluk sınavı niteliği taşıyor. Lider Galatasaray’ın evinde Fenerbahçe’yi ağırladığı bu tarihi gecede, sahadaki yıldızların yanı sıra spiker koltuğundaki Ali Ferahbot ve Ali Okancı da anlatımlarıyla rekabete renk katacak.