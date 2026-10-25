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Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi ne zaman? FB GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?

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Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi ne zaman? FB GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev derbi için geri sayım tamamlanıyor! Galatasaray ile Fenerbahçe’nin kozlarını paylaşacağı nefes kesici mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati, oynanacağı stadyum ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi ne zaman? FB GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev randevunun tüm detayları…

Trendyol Süper Lig’in dev derbisinde Galatasaray, kendi sahasında Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Zirve yarışındaki dengeleri doğrudan etkileyecek olan nefes kesici mücadele için geri sayım başladı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi ne zaman? FB GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

FB GS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, yayıncı kuruluş beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve naklen futbolseverlerle buluşacak. Mücadele aynı zamanda TOD ve beIN Connect platformları üzerinden de dijital olarak izlenebilecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sporseverlerin yanıtını aradığı bir diğer önemli başlık ise derbinin ev sahibi stadyum oldu.

Kritik müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde İstanbul'da bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Dev randevuyu hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maçın Tarihi: 26 Ekim 2026 Pazartesi

Başlama Saati: 21.30 (TSI)

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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