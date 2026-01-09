Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak?

Türkiye futbolunun iki köklü kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, TFF Süper Kupa Final maçında bir kez daha karşı karşıya gelecek. Büyük heyecana sahne olacak mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler, yayın bilgileri ve başlama saati kadar maçın oynanacağı stadyumu da merak konusu yapmış durumda.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

TFF Süper Kupa Finali kapsamında oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisi futbolseverlerle ekran başında buluşacak. Dev karşılaşma, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve izleyiciler mücadeleyi şifresiz şekilde takip edebilecek.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI ATV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV yayını; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformları üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve ATV'nin resmi internet yayını aracılığıyla da karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

TFF Süper Kupa Finali'nde oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe maçı, 10 Ocak Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray – Fenerbahçe mücadelesi, saat 18.45'te başlayacak.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek TFF Süper Kupa Finali, İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.