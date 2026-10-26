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Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB GS derbisi hangi kanalda, nereden izlenir, şifresiz mi?

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Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB GS derbisi hangi kanalda, nereden izlenir, şifresiz mi?
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Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için heyecan dorukta. RAMS Park'ta oynanacak dev karşılaşmanın yayın kanalı ve izleme bilgileri futbolseverlerin gündeminde. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB GS derbisi hangi kanalda, nereden izlenir, şifresiz mi? Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için geri sayım sona erdi. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri belli olurken, taraftarlar "Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda?", "FB GS derbisi hangi kanalda?", "nereden izlenir, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte dev derbinin canlı yayın bilgileri...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig derbisi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgisi beIN SPORTS'un resmi maç merkezinde de yer alıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı beIN SPORTS 1 üzerinden takip edebilecek. Maçın dijital yayın seçenekleri de ilgili yayın hizmetlerinin abonelik koşulları üzerinden kullanılabilecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Mücadeleye Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park ev sahipliği yapacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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