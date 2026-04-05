Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Galatasaray HDIS Fenerbahçe Medicana nereden CANLI izlenir?

Süper Lig’de günün en önemli mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmayı canlı olarak online nasıl takip edebileceklerini merak ediyor. İşte derbinin canlı yayın bilgileri ve izleme rehberi.

GALATASARAY HDIS - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

06 Nisan 2026 Pazartesi günü oynanacak Galatasaray HDIS – Fenerbahçe Medicana TVF Erkekler Kupa Volley yarı final karşılaşması, sporseverler için TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Maçı kaçırmak istemeyen taraftarlar, doğru kanalda ekran başında olabilir.

GALATASARAY HDIS-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Derbi heyecanını yaşamak isteyenler, TRT Spor’u Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan takip edebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak maçı canlı izlemek mümkün.

GALATASARAY HDIS-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Heyecan dolu yarı final mücadelesi, 06 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek. Taraftarlar, bu tarihi not ederek maç saatinde ekran başında olabilir.

GALATASARAY HDIS-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, 19:00’da başlayacak ve heyecan dolu anlara sahne olacak. Her iki takımın taraftarları, bu saatte canlı yayına geçerek mücadeleyi izleyebilir.

GALATASARAY HDIS-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Yarı final karşılaşması, İstanbul’daki Burhan Felek Spor Salonu Stadyumu’nda oynanacak. Maç öncesi salona gidecekler için konum bilgisi ve ulaşım planlaması önem taşıyor.