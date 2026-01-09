Haberler

Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Güncelleme:
Galatasaray ile Fenerbahçe, TFF Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Dev derbiyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını, hangi yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirileceğini ve maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki Galatasaray–Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi olacak?

Türk futbolunun iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe, TFF Süper Kupa Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen bu kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, maçın yayın bilgileri, başlama saati ve ücretsiz izlenip izlenemeyeceği konularında bilgi arıyor. Galatasaray– Fenerbahçe finali hangi kanalda, şifresiz mi ekrana gelecek?

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa Finali, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, maçın yayın saati ve ekranlara geleceği kanalı merak ediyor.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa Final karşılaşması, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, şifresiz şekilde izleyiciyle buluşacak.

ATV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı ATV üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler; Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar aracılığıyla yayına ulaşabilecek. ATV yayını ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de ücretsiz olarak izlenebilecek.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Dev final mücadelesi, 10 Ocak Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF Süper Kupa Finali kapsamında oynanacak Galatasaray–Fenerbahçe karşılaşması, saat 18.45'te başlayacak.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek TFF Süper Kupa Finali, İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
