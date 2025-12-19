Galatasaray Fenerbahçe ikili averaja kim önde?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet, bu sefer de ikili averajda karşı karşıya getiriyor. İki takımın ligdeki durumları, gelecek maçları ve ikili averajda kimin önde olduğu merak konusu. İki takımın performansları, gelecek maçları ve ikili averajda kimin önde olduğu, futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında.

GALATASARAY FENERBAHÇE ARASINDAKİ MAÇLAR

1. maç : Galatasaray – Fenerbahçe 1-1

2. maç: Henüz oynanmadı

İKİLİ AVERAJ NEDİR?

İkili averaj, lig veya turnuva formatlarında puan eşitliği yaşayan takımların kendi aralarındaki performansa göre sıralanmasını sağlayan bir hesaplama yöntemidir. Bu sistemde, özellikle iki takımın birbirleriyle oynadıkları maçlar dikkate alınır. Amaç, puanı eşit olan ekipler arasında adil bir sıralama oluşturmaktır.

İKİLİ AVERAJDA HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINIR?

İkili averaj değerlendirilirken öncelikle takımların kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalardaki puan durumu ele alınır. Eğer bu puanlar da eşitse, atılan ve yenilen goller devreye girer. Gerekli görülmesi halinde gol farkı, atılan gol sayısı ve bazı liglerde deplasman golleri gibi ek kriterler de hesaba katılabilir. İkiden fazla takımın puanı eşitse, bu kez üçlü ya da çoklu averaj sistemi uygulanır.

İKİLİ AVERAJ NASIL HESAPLANIR?

İkili averaj hesabı, iki takımın birbirleriyle oynadıkları maçlarda attıkları goller ile yedikleri goller arasındaki fark üzerinden yapılır. Elde edilen gol farkı pozitif olan takım sıralamada avantaj sağlar. Gol farkının da eşit olması durumunda, lig talimatlarına göre farklı ek kurallar uygulanabilir.