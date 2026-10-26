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Galatasaray Fenerbahçe derbisi kaç kaç biter? GS FB maçı kaç kaç biter?

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi kaç kaç biter? GS FB maçı kaç kaç biter?
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Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Derbi heyecanı öncesinde futbolseverler, "Galatasaray Fenerbahçe derbisi kaç kaç biter?" ve "GS FB maçı kaç kaç biter?" sorularına yanıt ararken, geçmiş derbilerdeki sonuçlar ve takımların performansı skor tahminlerini şekillendiriyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sezonun en çok merak edilen karşılaşmalarından biri öncesinde futbolseverlerin gündeminde "Galatasaray Fenerbahçe derbisi kaç kaç biter?" ve "GS FB maçı kaç kaç biter?" soruları yer alıyor. Geçmiş derbilerdeki sonuçlar ve takımların son dönemdeki performansları, karşılaşmaya ilişkin tahminlerde öne çıkan veriler arasında bulunuyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ KAÇ KAÇ BİTER?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son karşılaşmalar incelendiğinde sarı-kırmızılı ekibin ikili rekabette son dönemde daha başarılı olduğu görülüyor. İki takımın son 10 resmi maçında Galatasaray 5 kez kazanırken, Fenerbahçe 2 galibiyet aldı ve 3 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Galatasaray 15, Fenerbahçe ise 6 gol kaydetti.

26 Nisan 2026'da RAMS Park'ta oynanan son Süper Lig derbisini de Galatasaray 3-0 kazandı. 

GALATASARAY FENERBAHÇE SON 10 MAÇ SONUÇLARI

İki takımın son 10 resmi karşılaşmasında alınan sonuçlar şöyle: Anadolu Ajansı

26 Nisan 2026: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

10 Ocak 2026: Galatasaray 0-2 Fenerbahçe

1 Aralık 2025: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

2 Nisan 2025: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray

24 Şubat 2025: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

21 Eylül 2024: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

19 Mayıs 2024: Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

7 Nisan 2024: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (hükmen)

24 Aralık 2023: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

4 Haziran 2023: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNDE KİM KAZANIR?

Geçmiş derbiler dikkate alındığında Galatasaray'ın son dönemde Fenerbahçe karşısında daha başarılı sonuçlar aldığı görülüyor. Öte yandan derbilerde geçmiş maçların sonuçları yeni karşılaşmanın sonucunu garanti etmiyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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