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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde taraftarlar, maç biletlerinin satış tarihi ve fiyatlarına ilişkin açıklamaları takip ediyor. RAMS Park'ta oynanması beklenen karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen futbolseverler, biletlerin ne zaman satışa sunulacağını ve fiyatların belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? FB GS maç bileti fiyatları ne kadar? Detaylar...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray-Fenerbahçe derbi biletlerinin satış tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Biletlerin satışa sunulacağı tarih ve saat için Galatasaray Kulübü'nün duyurusu bekleniyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, önceki satış uygulamaları dikkate alındığında 22 veya 23 Ekim'de satışa çıkabileceği tahmin ediliyor. Ancak bu tarihler kesinleşmiş değil. Resmî satış takviminin kulüp tarafından açıklanması bekleniyor.

FB GS MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin resmî bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Bilet ücretlerinin, satış duyurusuyla birlikte Galatasaray Kulübü tarafından paylaşılması bekleniyor. Fiyatlar hakkında şu aşamada kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanması bekleniyor. Karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen taraftarların, bilet satış tarihi ve fiyatlarına ilişkin resmî açıklamaları takip etmesi gerekiyor.