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Galatasaray FC27 reytingleri kaç, Osimhen, Leao, Sane reytingi ne?

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Galatasaray FC27 reytingleri kaç, Osimhen, Leao, Sane reytingi ne?
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Galatasaray FC 27 reytingleri, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yeni oyunda Galatasaraylı oyuncuların kaç reyting aldığı araştırılırken, Osimhen, Leao ve Sane’nin FC 27 reytingleri de gündemdeki yerini koruyor.

FC 27 Galatasaray reytingleri kaç? sorusu, oyunun oyuncu puanlarını merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle Osimhen, Leao ve Sane’nin reytingleri dikkat çekerken, Galatasaray kadrosundaki oyuncuların FC 27 puanları da merak konusu oldu.

GALATASARAY KADROSU NDA EN YÜKSEK REYTİNGLİ OYUNCULAR

EA SPORTS FC 27 heyecanı devam ederken Galatasaray’ın oyuncu reytingleri ve yıldız futbolcuların oyundaki kart özellikleri belli oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği verilerde öne çıkan oyuncuların genel reytingleri ve detaylı istatistikleri dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin listedeki en yüksek reytingli ismi 85 GEN ile Nijeryalı golcü Victor Osimhen oldu. Kadroda dikkat çeken diğer isimler ve genel reytingleri şu şekilde sıralandı:

• Victor Osimhen: 85 GEN

• Rafael Leao: 83 GEN

• Leroy Sane: 80GEN

• Lucas Torreira: 81 GEN

• Barış Alper Yılmaz: 80 GEN

• Gabriel Sara: 80 GEN

• Uğurcan Çakır: 80 GEN

• Davinson Sánchez: 80 GEN

• Leroy Sané: 80 GEN

• Yunus Akgün: 79 GEN

• Abdülkerim Bardakcı: 79 GEN

• Mario Lemina: 78 GEN

• Roland Sallai: 78 GEN

• Wilfried Singo: 78 GEN

• İlkay Gündoğan: 78 GEN

• Lesley Ugochukwu: 76 GEN

• Evren Eren Elmalı: 75 GEN

• Ismail Jakobs: 75 GEN

• Victor Nelsson: 74 GEN

• Kaan Ayhan: 73 GEN

• Günay Güvenç: 72 GEN

• Kazımcan Karataş: 67 GEN

• Jankat Yılmaz: 66 GEN

• Arda Ünyay: 65 GEN

OSIMHEN, LEAO VE SANE’NİN FC 27 REYTİNGLERİ VE DETAYLI İSTATİSTİKLERİ

Yıldız futbolcuların oyundaki genel (GEN) reytingleri ve temel yetenek puanları şu şekildedir:

• VICTOR OSIMHEN (85 GEN - SNT) : Hücum hattının lideri olan Osimhen; 89 HIZ, 84 ŞUT, 65 PAS, 78 DRİ, 51 DEF ve 86 FİZ istatistikleriyle dikkat çekiyor.

• RAFAEL LEÃO (83 GEN - SLK): Yıldız kanat oyuncusu Rafael Leão, 83 GEN genel reytinge sahip. 93 HIZ ve 83 DRİ öne çıkan en güçlü istatistikleri arasında yer alıyor.

• LEROY SANÉ (80 GEN - SĞO): Kanatta görev yapan Sané; 80 GEN reytingiyle birlikte 84 HIZ, 79 ŞUT, 78 PAS, 83 DRİ, 29 DEF ve 65 FİZ değerlerine sahip. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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