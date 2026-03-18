Galatasaray daha önce Şampiyonlar Ligi'nde hiç yarı finale çıktı mı?

Avrupa kupalarındaki başarı denilince akla gelen ilk kulüp olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde eşine az rastlanır zaferlere imza attı. Futbolseverlerin hafızalarını tazeleyen "Galatasaray daha önce Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı mı?" başlığı altında, Cimbom'un 1989 yılında Monaco'yu eleyerek Steaua Bükreş ile karşı karşıya geldiği o tarihi yarı final serüvenine ışık tutuyoruz. Temsilcimizin Avrupa'nın en büyük dört takımı arasına girmeyi başardığı bu efsanevi sezonun tüm ayrıntıları haberimizde.

GALATASARAY DAHA ÖNCE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HİÇ YARI FİNALE ÇIKTI MI?

Galatasaray, turnuvanın bugünkü formatı olan "UEFA Şampiyonlar Ligi" adını almasından önceki dönemde, yani 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale çıkma başarısı göstermiştir. Mustafa Denizli yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, o dönem Avrupa'nın en büyük dört takımı arasına kalarak Türk futbol tarihinde bir ilke imza atmıştır. Günümüzdeki modern formatta (1992 sonrası) ise en büyük başarısı çeyrek final olan Galatasaray, 1989'daki bu derecesiyle hala bir Türk takımının bu turnuvada ulaştığı en yüksek noktayı temsil etmektedir.

1988-1989 SEZONU: MONACO ZAFERİ VE ADIM ADIM YARI FİNAL

Galatasaray'ı yarı finale taşıyan süreç, futbol tarihinin en ikonik geri dönüşlerinden ve zaferlerinden birine sahne olmuştur. İkinci turda 3-0 yenildiği Neuchatel Xamax'ı İstanbul'da 5-0 yenerek "Xamax Mucizesi"ni gerçekleştiren Cimbom, çeyrek finalde dönemin dev ekibi Monaco ile eşleşmiştir. Deplasmanda Tanju Çolak'ın golüyle 1-0 kazanan temsilcimiz, rövanşta Köln'de oynanan maçta 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırmıştır. Yarı finalde ise Romanya temsilcisi Steaua Bükreş ile karşılaşan Galatasaray, bu turda rakibine elenerek finalin kapısından dönmüştür.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ DİĞER BÜYÜK BAŞARILARI

Sarı-kırmızılı ekip, yarı final başarısının yanı sıra turnuvanın modern formatında da önemli izler bırakmıştır. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi adı altında 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında çeyrek finale yükselerek Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girmiştir. 2026 yılına geldiğimiz şu günlerde, Liverpool karşısında alınan avantajlı skorlarla (1-0) yeniden çeyrek final kapısına dayanan Galatasaray, tarihindeki o efsanevi yarı final başarısını tekrarlamak ve hatta finale taşımak için mücadelesini sürdürmektedir.