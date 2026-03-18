Galatasaray'da kimler sarı kart sınırında, Liverpool Galatasaray maçında Osimhen, Uğurcan Çakır, İsmail Jakobs, Abdülkerim, Sallai, Noa Lan sınırda mı

GALATASARAY, LIVERPOOL DEPLASMANINDA ÇEYREK FİNAL HEDEFİYLE SAHADA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool'a konuk olacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanarak avantaj yakalayan sarı-kırmızılı ekip, İngiltere'den de galibiyet veya beraberlikle dönerek çeyrek finale yükselmeyi amaçlıyor. Taraftarlar, kritik maç öncesi hem skor hem de takım kadrosu açısından heyecanlı bir bekleyiş içinde.

KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR TAKIMI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Liverpool karşılaşması öncesi Galatasaray'da sarı kart sınırındaki oyuncular dikkat çekiyor. Uğurcan Çakır, İsmail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang, kart görmeleri halinde olası çeyrek final maçında görev yapamayacak. Bu durum, teknik direktörün maç planlamasını doğrudan etkileyebilir ve strateji değişikliklerini gündeme getirebilir.

TARAFTARLARIN HEYECANI ARTIYOR

Galatasaray taraftarları, Liverpool deplasmanında takımın performansını ve kart riski olan oyuncuların durumunu yakından takip ediyor. Özellikle son dakikalarda kart görme ihtimali yüksek oyuncular, maçın kaderini belirleyebilecek unsurlar arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, hem avantajını korumak hem de çeyrek final kapısını aralamak için sahaya kilit oyuncularıyla çıkacak.