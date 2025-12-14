Galatasaray Beşiktaş voleybol maçı CANLI nereden izlenir, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Sultanlar Ligi'nin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Galatasaray Daikin ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi ekran başından izlemek isteyen sporseverler ise yayın saati, yayıncı kuruluş ve maçın ücretsiz olarak izlenip izlenemeyeceği konularında bilgi edinmek istiyor.

GALATASARAY DAIKIN – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Daikin ile Beşiktaş'ın TVF Sultanlar Ligi'nde karşı karşıya geleceği mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY DAIKIN – BEŞİKTAŞ MAÇI TRT SPOR YILDIZ YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız yayını; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifresiz olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY DAIKIN – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Sultanlar Ligi'nin bu önemli karşılaşması, 14 Aralık Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY DAIKIN – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Derbi niteliği taşıyan mücadelede ilk servis saat 19.00'da atılacak.

GALATASARAY DAIKIN – BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Daikin ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı TVF Sultanlar Ligi maçı, İstanbul'daki Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.