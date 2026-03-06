Galatasaray Beşiktaş hakemi kim, Galatasaray Beşiktaş VAR hakemi kim?

Süper Lig'in dev derbisi Galatasaray – Beşiktaş öncesi hakem atamaları belli oldu. Maçın saha içi hakemi ve VAR hakemi futbol dünyasının gündeminde. Taraftarlar ve spor otoriteleri, derbinin adil ve heyecanlı geçmesi için hakemlerin performansını merak ediyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 25. HAFTA HAKEM ATAMALARI BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlar öncesi hakem atamaları açıklandı. 7 Mart Cumartesi günü yapılacak iki önemli karşılaşmada görev alacak isimler netleşti.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak dev derbide hakem olarak Ozan Ergün görev yapacak. Kritik maçta Ergün'ün düdüğü, oyunun seyrini etkileyecek önemli kararlar alacak.

Galatasaray Beşiktaş hakem kadrosu:

OZAN ERGÜN (Hakem)

ANIL USTA (1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA SAVRANLAR (2. Yardımcı Hakem)

ADNAN DENİZ KAYATEPE (Dördüncü Hakem)

Galatasaray Beşiktaş VAR hakemi ile ilgili detaylar açıklandığında sayfamızda yayınlanacaktır.