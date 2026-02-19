Haberler

Galatasaray - Basket Landes maçı hangi kanalda, Galatasaray Basket Landes maçı CANLI nereden izlenir?

Güncelleme:
Galatasaray ile Basket Landes arasında oynanacak kritik karşılaşma, basketbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. "Galatasaray – Basket Landes maçı hangi kanalda yayınlanacak, canlı nereden izlenir?" soruları maç günü yaklaşırken en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Karşılaşmanın yayın bilgileri, canlı izleme seçenekleri ve maç saati detayları sporseverler tarafından merak ediliyor.

Galatasaray – Basket Landes maçı için geri sayım sürerken, karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sporseverler yayın detaylarına odaklandı. Galatasaray Basket Landes maçı CANLI nereden izlenir, şifresiz yayın var mı, maç hangi kanalda ekranlara gelecek gibi sorular gündemin ilk sıralarında bulunuyor. İşte mücadeleye dair canlı yayın ve izleme bilgileriyle ilgili tüm detaylar…

GALATASARAY BASKET LANDES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kadınlar basketbolunda Avrupa arenasında kritik bir karşılaşma sahne alıyor. Galatasaray, EuroLeague Women mücadelesinde Fransa temsilcisi Basket Landes ile kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler, bu önemli mücadeleyi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

GALATASARAY BASKET LANDES MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Avrupa vitrininde büyük önem taşıyan karşılaşma, 19 Şubat Perşembe günü oynanacak. Mücadelede ilk hava atışı saat 20.30'da yapılacak.

GALATASARAY BASKET LANDES MAÇI HANGİ ORGANİZASYONDA OYNANIYOR?

İki takım, Avrupa'nın en prestijli kadın basketbol organizasyonlarından biri olan EuroLeague Women kapsamında karşı karşıya gelecek. Grup sıralamasını yakından ilgilendiren maç, büyük heyecana sahne olacak.

GALATASARAY BASKET LANDES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele, İstanbul'da basketbolun simge salonlarından biri olan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, kendi seyircisi önünde avantaj yakalamayı hedefliyor.

TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor Yıldız kanalına aşağıdaki platformlardan ulaşabiliyor:

• Digiturk: 87

• Kablo TV: 242

• Tivibu: 85

• Turkcell TV+: 71

• Vodafone TV: 72

• Türksat Uydu ve internet üzerinden şifresiz yayın

Osman DEMİR
