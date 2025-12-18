Galatasaray Başakşehir ZTK hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Başakşehir maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Başakşehir maçını ATV'den şifresiz güncel frekans bilgileri ile izleyebilirsiniz. Ayrıca ATV resmi internet sitesi üzerinden de canlı Galatasaray Başakşehir maçını izleyebilirsiniz.

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Başakşehir maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç ATV'den canlı olarak izlenebilecek.