Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, Galatasaray Başakşehir muhtemel 11'leri ve maç kadrosu!

Süper Lig'de kritik bir mücadeleye sahne olacak Galatasaray – Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Maçın günü ve saati kadar, her iki takımın muhtemel 11'leri ve maç kadroları da futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray ve Başakşehir'in sahaya çıkacak oyuncularını ve maç öncesi son bilgileri bu haberimizde sizler için derledik.

GALATASARAY RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Rams Başakşehir arasındaki heyecan dolu Trendyol Süper Lig mücadelesi, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı evlerinden takip edebilecek.

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalı üzerinden maç, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan ve Türksat uydusu ile internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor. Böylece taraftarlar maçın tamamını yüksek kalitede takip edebilecek.

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Sezonun önemli karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Rams Başakşehir maçı, 14 Mart Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray ve Rams Başakşehir arasındaki mücadele, 20:00'de başlayacak. Taraftarlar, maç öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak maçı takip edebilir.

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, her iki takımın sahadaki performansını bu tarihi statta canlı olarak izleme şansı bulacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray Muhtemel 11'i:

Uğurcan, Boey, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, İlkay, Yunus, Barış, Osimhen

Başakşehir Muhtemel 11'i : Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Duarte, Operi, Berat, Umut, Yusuf Sarı, Shomurodov, Fayzullaev, Selk