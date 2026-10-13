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Galatasaray Barselona maçı ilk 11'leri! Galatasarayın Barselona maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

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Galatasaray Barselona maçı ilk 11'leri! Galatasarayın Barselona maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
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Galatasaray - Barcelona maçı ilk 11'i belli oldu mu? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlıyor. Dev karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği konu, teknik direktör Okan Buruk'un Katalan devi karşısında sahaya hangi isimlerle çıkacağı oldu. Özellikle sakatlığını atlatan Victor Osimhen'in ilk 11'de yer alıp almayacağı büyük merak konusu.

Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'inde kimler var? Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini arayan sarı-kırmızılıların kadro tercihleri, karşılaşmanın kaderini belirleyecek en önemli detaylar arasında yer alıyor. Futbolseverler, Galatasaray'ın savunmada, orta sahada ve hücumda nasıl bir yapıyla sahaya çıkacağını ve Hansi Flick'in Barcelona'sının hangi 11 ile karşılık vereceğini araştırıyor. Peki, Galatasaray ve Barcelona'nın ilk 11'leri belli oldu mu, sahada hangi isimler forma giyecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI İLK 11'İ! GALATASARAY'IN BARCELONA MAÇI 11'İ BELLİ OLDU MU, İLK 11'DE KİMLER VAR?

Galatasaray - Barcelona maçı ilk 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta Barcelona'yı ağırlıyor. Dev karşılaşma öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri netleşirken, sakatlığını atlatan Victor Osimhen'in ilk 11'e döndüğü öğrenildi. İşte Galatasaray ve Barcelona'nın ilk 11'leriyle ilgili tüm detaylar...

İKİ TAKIMDA EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Singo, Barcelona karşısında forma giyemiyor. Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için bu maçta oynayamıyor. Barcelona'da ise Raphinha, Roony Bardghji ve Andreas Christensen kafilede bulunmuyor. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Frenkie de Jong da bu maçta forma giymiyor.

OKAN BURUK KULÜBEYE DÖNDÜ

PFDK cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında kenarda yer alamayan Okan Buruk, Barcelona karşısında yeniden takımının başında. Deneyimli teknik adam, 1994'te futbolcu olarak yaşadığı Barcelona galibiyetini bu kez teknik direktör olarak tekrarlamayı hedefliyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dev karşılaşma, bugün 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden ücretsiz izlenebilirken, Digiturk'te 23, D-Smart'ta 26, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21 ve Fil Box'ta 20. kanalda yer alıyor. Maçı internetten izlemek isteyenler ise TRT'nin dijital platformu tabii'yi tercih edebilecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

İKİ TAKIMIN MAÇ ÖNCESİ DURUMU

Şampiyonlar Ligi'ne Sporting Lizbon deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle başlayan Galatasaray, hafta sonu Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek bu maça moralli girdi. Barcelona ise turnuvaya Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek başladı ve LaLiga'da oynadığı 8 maçın tamamını kazandı.

GALATASARAY BARSELONA MAÇI İLK 11'LERİ!x

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

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