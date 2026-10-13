Galatasaray Barcelona tek maç mı, rövanşı var mı sorusu, Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde merak ediliyor. Turnuvada rövanş uygulaması, maçın lig aşamasında veya eleme turlarında oynanmasına göre değişiyor. Peki, Galatasaray Barcelona tek maç mı, rövanşı var mı? Şampiyonlar Ligi'nde tek maç sistemi nasıl uygulanıyor? Detaylar...

GALATASARAY BARCELONA TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan maçın rövanşı bulunmuyor. Çünkü lig aşamasında her takım, belirlenen sekiz farklı rakiple birer kez karşılaşıyor. Aynı rakiple hem iç sahada hem de deplasmanda oynama uygulaması bu aşamada yer almıyor.

Lig aşamasındaki sekiz maçın dördü iç sahada, dördü ise deplasmanda gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla Galatasaray ile Barcelona arasındaki karşılaşma bu aşamada oynanıyorsa iki takım aynı eşleşme kapsamında ikinci kez karşı karşıya gelmiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TEK MAÇ SİSTEMİ NASIL UYGULANIYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde tek maç sistemi, lig aşamasında takımların birbirleriyle yalnızca bir kez karşılaşması esasına dayanıyor. Bu formatta turnuvaya katılan 36 takım, tek bir genel puan tablosunda sıralanıyor. Her ekip, sekiz farklı rakibe karşı oynadığı maçlarda elde ettiği sonuçlarla sıralamadaki yerini belirliyor.

Lig aşamasında takımların karşılaşmaları iç saha ve deplasman maçları olarak dağıtılıyor. Sekiz karşılaşmanın dördü takımın kendi sahasında, diğer dördü ise rakip sahada oynanıyor. Aynı rakiple ikinci bir maç yapılmadığı için bu aşamada rövanş uygulaması bulunmuyor.

LİG AŞAMASINDA PUANLAMA NASIL YAPILIYOR?

Lig aşamasında takımların sıralaması, sekiz maç boyunca topladıkları puanlara göre belirleniyor. Galibiyet elde eden takım üç puan kazanırken beraberlik durumunda iki takım da birer puan alıyor. Mağlubiyet yaşayan takım ise karşılaşmadan puan çıkaramıyor.

Takımların sekiz maçın sonunda topladığı puanlar, 36 takımlı genel sıralamadaki konumlarını belirliyor. Böylece ekipler, aynı rakiple rövanş karşılaşmasına çıkmadan lig aşamasındaki mücadelelerini tamamlıyor.

TEK MAÇ SİSTEMİ TURNUVANIN TAMAMINDA MI GEÇERLİ?

Şampiyonlar Ligi'nin tamamı tek maç üzerinden oynanmıyor. Tek maç uygulaması lig aşamasında geçerliyken eleme bölümünde çift maç sistemi uygulanıyor. Bu nedenle lig aşamasında karşılaşılan bir rakiple rövanş yapılmaması, turnuvanın sonraki aşamalarında da bütün eşleşmelerin tek maç üzerinden oynanacağı anlamına gelmiyor.

Eleme aşamasındaki play-off, son 16 turu, çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları iki maç üzerinden oynanıyor. Takımlar ilk karşılaşmanın ardından rövanş maçında yeniden karşı karşıya geliyor. Final ise bu çift maç sisteminin dışında tutuluyor.