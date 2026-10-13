Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak? Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz izlenir?

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Uefa Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasında Galatasaray, ikinci maçında İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi tabii platformu üzerinden de takip edebilecek.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ İZLENİR?

Barcelona ile Galatasaray arasındaki karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 yayınını takip edebilecek. Karşılaşma ayrıca tabii platformunda da yayınlanacak.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Galatasaray, taraftarının desteğiyle sahasında üç puan mücadelesi verecek. Sarı-kırmızılı ekipte Wilfried Singo ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.