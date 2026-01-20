Galatasaray Atletico Madrid şifresiz mi yayınlanacak?

Sarı-kırmızılıların gruptaki kaderini belirleyecek olan bu büyük karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konu ise yayının erişilebilirliği oldu. Sporseverler arama motorlarında "Galatasaray maçı şifresiz mi?" ve "TRT 1 canlı izle" başlıklarını sorguluyor. Milyonları ekran başına kilitleyecek olan bu zorlu müsabakanın yayıncı kuruluşu, saati ve şifresiz izleme imkanına dair tüm resmi detaylar haberimizde netlik kazanıyor.

GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki bu kritik UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Sporseverler, hiçbir ek ücret ödemeden bu dev heyecanı TRT 1 üzerinden yüksek çözünürlükle takip edebilecekler.

TRT 1 CANLI İZLE: PLATFORM VE KANAL BİLGİLERİ

Maçı televizyondan takip etmek isteyenler için TRT 1'in dijital platformlardaki kanal numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 23. Kanal

• D-Smart: 26. Kanal

• Kablo TV: 22. Kanal

• Tivibu: 22. Kanal

• Turkcell TV+: 21. Kanal

• Vodafone TV: 21. Kanal

Ayrıca Türksat uydusu üzerinden ve TRT'nin dijital platformu olan Tabii uygulaması üzerinden de maçı şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Devler Ligi'ndeki bu heyecan dolu müsabaka, 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Hakemin başlama düdüğü ise saat 20.45'te çalacak. Temsilcimiz Galatasaray, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

DEV MAÇIN ADRESİ: RAMS PARK STADYUMU

İki dev kulübün kozlarını paylaşacağı bu önemli randevuya İstanbul ev sahipliği yapıyor. Karşılaşma, Galatasaray'ın kalesi olarak bilinen Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarların tribünleri tamamen doldurması ve müthiş bir atmosfer oluşturması bekleniyor.