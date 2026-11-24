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Galatasaray Aston Villa maçı tek maç mı sorusunun yanıtı evet. Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatında takımlar her rakiple yalnızca bir kez karşılaştığı için Galatasaray Aston Villa maçının rövanşı yok. Bu akşam saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI TEK MAÇ MI?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla birlikte lig aşaması tek maç usulüyle oynanıyor. Bu nedenle Galatasaray Aston Villa maçının rövanşı bulunmuyor.

Lig aşamasında her takım 8 farklı rakiple, 4'ü iç sahada ve 4'ü deplasmanda olmak üzere birer kez karşılaşıyor. Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar play-off turunda eşleşiyor. 25. sıra ve sonrasındaki takımlar ise Avrupa'ya veda ediyor.

Bu yüzden Galatasaray için iç sahadaki bu maç, üst sıralardaki yarış açısından büyük önem taşıyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

Maç, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Stadyum, UEFA kayıtlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi adıyla yer alıyor.

Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında oynanıyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşma uydu üzerinden ücretsiz izlenebiliyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Aston Villa maçı henüz başlamadı. Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Maç başladığında skor ve gol bilgileri anlık olarak güncellenecek.