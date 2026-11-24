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Galatasaray Aston Villa maçı nerede oynanacak sorusunun yanıtı RAMS Park. Galatasaray'ın 21 Kasım'daki Samsunspor maçını zemin bakımı nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynamasının ardından Aston Villa maçının da başka bir statta oynanıp oynanmayacağı merak edilmişti. UEFA programına göre maç RAMS Park'ta, saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI HANGİ STATTA?

Maç, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Stadyum, UEFA kayıtlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi adıyla yer alıyor.

RAMS Park, yaklaşık 52 bin kişilik kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük stadyumlarından biri ve Avrupa maçlarındaki atmosferiyle biliniyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşma uydu üzerinden ücretsiz izlenebiliyor.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Aston Villa maçı henüz başlamadı. Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Maç başladığında skor ve gol bilgileri anlık olarak güncellenecek.