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Galatasaray Aston Villa maçı kaç kaç sorusu, futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında. Galatasaray Aston Villa maçı henüz başlamadı. Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Canlı skor ve gol bilgileri maç boyunca güncellenecek.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇ SKORU

Galatasaray Aston Villa maçı henüz başlamadı. Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Maç başladığında skor ve gol bilgileri anlık olarak güncellenecek.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI BİTTİ Mİ?

Maç henüz başlamadı. Karşılaşma 20.45'te başlayacak ve normal süre 90 dakika ile iki devre arasındaki 15 dakikalık ara ile birlikte saat 22.35 civarında sona erecek. Uzatma dakikalarıyla bu süre birkaç dakika uzayabilir.

GALATASARAY ASTON VİLLA İLK 11'LER

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşma uydu üzerinden ücretsiz izlenebiliyor.