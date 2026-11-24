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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı temsilcimizin İngiliz ekibini konuk edeceği mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın kanalını ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, Galatasaray Aston Villa maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Aston Villa maçı nereden, hangi kanaldan izlenir? Detaylar...

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden TRT 1 aracılığıyla şifresiz takip edebilecek. Karşılaşma ayrıca tabii platformundan da canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Aston Villa maçı TRT 1 üzerinden şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyonlarından takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1 yayınını tercih edebilecek. Mücadelenin dijital yayını ise tabii platformu üzerinden yapılacak.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Galatasaray-Aston Villa maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.45 olarak açıklandı.