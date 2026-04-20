Galatasaray Anadolu Efes maçı hangi kanalda, Galatasaray MCT Technic Anadolu Efes maçı CANLI izleme linki var mı?

Galatasaray MCT Technic - Anadolu Efes müsabakası öncesinde dijital platformlarda arama trafiği hız kazandı. Maçın yayıncı kuruluşu, saati ve internet üzerinden erişim yolları hakkındaki en güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

GALATASARAY MCT TECHNIC - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA? POTADA DERBİ HEYECANI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde dev bir randevu sporseverleri bekliyor. Şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olan Galatasaray MCT Technic - Anadolu Efes mücadelesi, parkede büyük bir rekabete sahne olacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu karşılaşma, sporun adresi beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Her iki dev ekibin galibiyet mücadelesi, yüksek tempoda geçmesi beklenen anlarla ekranlara taşınacak.

BEIN SPORTS 5 CANLI İZLE: PLATFORM VE KANAL BİLGİLERİ

Galatasaray ile Anadolu Efes arasındaki bu büyük derbiyi takip etmek isteyen basketbol tutkunları, yayıncı kuruluşun şu platformları üzerinden erişim sağlayabilir:

• Digiturk: 81. Kanal

• Kablo TV: 236. Kanal

• Dijital Yayın: beIN CONNECT ve TOD platformları üzerinden internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

Türksat uydusu üzerinden de yayın yapan kanal, maç saati boyunca derbi heyecanını yüksek görüntü kalitesiyle evlerinize getirecek.

DERBİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan Galatasaray MCT Technic - Anadolu Efes maçı, 20 Nisan Pazartesi günü oynanacak. Haftanın bu önemli kapanış randevusu, saat 19:00 itibarıyla hava atışıyla başlayacak. Pazartesi akşamını basketbol şöleniyle geçirmek isteyenler için maç saati heyecanla bekleniyor.

DEV MAÇIN ADRESİ: TURKCELL BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ

İstanbul’un basketbol kalbinin atacağı bu önemli müsabaka, kentin modern spor yapılarından biri olan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Galatasaray’ın taraftar desteğini arkasına alacağı bu modern salonda, her iki takımın da parkeye mutlak galibiyet parolasıyla çıkması bekleniyor.

BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE KRİTİK RANDEVU

Galatasaray MCT Technic, ev sahibi olma avantajını kullanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isterken; Anadolu Efes, Avrupa ve lig tecrübesiyle sahadan galip ayrılarak zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Taktiklerin ve yıldız oyuncuların bireysel performanslarının ön planda olacağı bu doksan dakikada, ilk beşler ve son dakika gelişmeleri maç öncesi beIN Sports ekranlarında paylaşılacak.