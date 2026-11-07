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Galatasaray Amedspor maçını kim anlatıyor, Galatasaray Amedspor maçı spikeri kim?

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Galatasaray Amedspor maçını kim anlatıyor, Galatasaray Amedspor maçı spikeri kim?
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, ikinci sıradaki Amedspor'u RAMS Park'ta ağırlıyor. Zirve yarışında kritik öneme sahip karşılaşma öncesinde futbolseverler, yayın bilgilerinin yanı sıra maçı hangi spikerin anlatacağını da merak ediyor.

Galatasaray Amedspor maçını beIN SPORTS 1 ekranlarında ... anlatacak. Karşılaşma, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. İşte Galatasaray Amedspor maçının spikeri ve yayın bilgileri.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI SPİKERİ KİM?

Galatasaray Amedspor maçının spikeri Arda Vatansever oldu.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Amedspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray Amedspor maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

GALATASARAY VE AMEDSPOR PUAN DURUMUNDA KAÇINCI?

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin yeni ekiplerinden Amedspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan toplayarak ikinci sırada yer alıyor. Zirvedeki iki takımı ayıran puan farkı yalnızca 2.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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